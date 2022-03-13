جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى بيان لها اليوم، الأحد، بتوافر 27 سلعة بمخازن شركتى (العامة - المصرية) والتى تصل إلى حوالى 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومى، وألف طن أرز بالإضافة إلى السلع الآخرى، والتى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التى تصل عددها إلى 40 ألف منفذ.
وأكدت توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقال تموينى، بالإضافة إلى منافذ "جمعيتى".
من جانبه، صرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كل الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالى 30%.
وقال كمال إنه تم توجيه رؤساء الشركات بالضخ اليومى للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا، مضيفا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل فى أى لحظة لضخ السلع التى يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهر مارس.. 75% من السلع التموينية تصل لمستحقيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.