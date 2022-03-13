شهر مارس.. 75% من السلع التموينية تصل لمستحقيها

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى بيان لها اليوم، الأحد، بتوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتى (العامة - المصرية) والتى تصل إلى حوالى 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 ‏آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومى، وألف طن أرز بالإضافة إلى ‏السلع الآخرى، والتى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التى تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقال تموينى، بالإضافة إلى منافذ "جمعيتى".

من جانبه، صرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كل الأصناف من السلع التى تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالى 30%.

وقال كمال إنه تم توجيه رؤساء الشركات ‏بالضخ اليومى للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضا، مضيفا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل فى أى لحظة ‏لضخ السلع التى يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.