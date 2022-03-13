جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينظم زيارة لوفد طلابى إلى العاصمة الإدارية

وذكرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية - فى بيان لها اليوم - أن الزيارة بدأت باستقبال الطلاب بمقر جهاز العاصمة الإدارية؛ لتقديم شرح واف عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجى وأهم المشروعات التى تميز المدينة، وذلك بحضور عدد من مسئولى الجهاز.
وشملت الزيارة جولة ميدانية للطلاب بمشروعات المدينة، منها منطقة الأعمال المركزية والحى السكنى الثالث "R3"، والحى الحكومى.. حيث تم تقديم شرح واف عن جميع المشروعات التى تم تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية وكيفية ربط تلك المشروعات بأكبر شبكة بنية تحتية ذكية على مستوى الجمهورية، ومدى التطور الذى وصلت إليه المدينة خلال الفترة السابقة.
من جانبه، أوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة المهندس شريف الشربينى، أنه تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات، وذلك فى جو من الفخر، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بعدد من المناطق بالمدينة.
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