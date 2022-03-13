/685231/رئيس-الشؤون-العربية-بالبرلمان-العلاقات-المصرية-السودانية-شهدت-طفرة-حقيقية-ورؤية-موحدة-بكافة-القضايا

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الدبلوماسية المصرية وطوال السنوات الماضية، استطاعت تحقيق نجاحات ضخمة في مختلف الميادين العربية والإقليمية بتوجيهات الرئيس السيسي، وتحت رئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

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ونوه المغازي في تصريحات له اليوم، بتطور العلاقات الدبلوماسية والحرص المستمر على تعزيزها بين مصر والسودان وتوحدها في الكثير من القضايا شديدة الحيوية، ومنها قضية سد النهضة وغيرها، انطلاقا من الروابط الأزلية التي تربط البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل مصر والسودان.

يسري المغازي: العلاقات المصرية السودانية شهدت طفرة حقيقية ورؤية موحدة بكافة القضايا

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى لقاء وزير الخارجية سامح شكري مؤخرا، بوزير الخارجية السوداني وتأكيدهما استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما واتفاقهما على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامتها وسيادتها على أراضيها، واستمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث.

واختتم النائب يسري المغارى بأن العلاقات المصرية – السودانية شهدت طفرة حقيقية وضخمة على مختلف الأصعدة طوال الفترة الماضية، بفضل جهود دبلوماسية مصرية متواصلة لتعزيز العلاقات المصرية العربية من ناحية، وتعزيز العلاقات المصرية – الأفريقية من ناحية أخرى، وهو ما يحسب لقيادة مصر وتوجهاتها.

ذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، قد التقى وزير الخارجية السوداني المُكلف "علي الصادق علي"، حيث اتفق الجانبان على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في كافة المجالات، وذلك من منطلق الروابط الأزلية التي تربط البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل.

كذلك، أكد الوزيران على استمرار التنسيق فيما بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.