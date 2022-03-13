/685229/وصواصة-فجر-السعيد-تسخر-من-صوت-نوال-الزغبي-في-حفلها-الأخير

دوت الخليج يرصد سخرية الإعلامية فجر السعيد من صوت الفنانة نوال الزغبي.

فجر السعيد تنتقد صوت نوال الزغبي

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو، الذي قللت فيه السعيد من شأن نوال الزغبي، حيث ظهرت وهي تنتظر في الكواليس قائلة: "مساء الخير، خلصت الوصواصة.. الحين حنا ناطرين بوخالد يبلش، وإذا بلش بوخالد اعذروني.. ما أقدر أطقطق معاكم أكيد بقعد أسمع بوخالد.. يعني هل يعقل بوخالد يبدع وأنا أفتح سناب وأسولف معاكم.. بـ انتظار طلة الملك".

جاءت تلك المناواشات خلال الحفل الذي أحيته نوال الزغبي ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت بمشاركة الفنان السعودي عبدالله الرويشد، وأطلت خلاله بجمبسوت باللون الأبيض من توقيع LaBourjoisie، نسّقته مع حزام تداخلت فيه تطريزات فضية.

هجوم فجر السعيد على نوال الزغبي عرض مستمر

ولم تعد هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها فجر السعيد نوال الزغبي، حيث سبق و تطرقت في برنامجها إلى موقف الفنانة إليسا من تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وردها عليه، وقالت إنها أول فنانة لبنانية كان لها موقف ووصفتها بالبطلة.

وأضافت السعيد أن الفنانة نوال الزغبي ردت بعد إليسا على قرداحي، مشيرة إلى تقليد الأولى إليسا في كل شيء تفعله. ولفتت إلى أنه بعد غناء إليسا في بغداد، أحيت الزغبي على الفور حفلاً في بغداد.

الأمر الذي استفز نوال الزغبي وأجبرها على الرد عليا قائلة لها إنها لا تعرفها ولم تسمع بها من قبل، مضيفة أنّها لم تنزعج من كلامها، وشكرتها لأنها اختارت إليسا لتتهمها بتقليدها لأنها تحب الأخيرة وهي قدوة.

وعن حفل بغداد قالت إنها اتفقت على الحفل منذ سنة ونصف السنة وقالت: "جميع الناس يعلمون أنني ضد المنظومة، فقط كي تصححي معلوماتك مع كامل الاحترام".

لترد عليها فجر السعيد قائلة:" للأمانه الشديدة، لا أتمنّى أن يعرفني كل من هم في شاكلتك، لكن هذا لا يمنع أن أنتقدك وأنتقد غيرك من المشاهير لأني أعرفكم جيداً، خصوصاً أنت بالذات لأنّك أشهر من نشّز في أغنيات وردة الله يرحمها".