ولي عهد الكويت لرئيس مجلس النواب: نقدرالدور المصري البناء في القضايا العربية

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أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، على العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والكويت، مؤكداً على تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على كافة المستويات.

دوت الخليج

المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي ولي عهد دولة الكويت

جاء هذا خلال لقائه بولي عهد الكويت، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت.

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن دولة الكويت لها مكانة خاصة في قلوب المصريين والمواقف التاريخية لكلا البلدين مع بعضهما ثابتة لا تتغير، مؤكداً على العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح في المحافل العربية والدولية.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ومن المقرر خلال الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع مرزوق الغانم، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وضم الوفد البرلماني المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس،و كلا من النائب خالد عبد العظيم، والنائب سليمان وهدان ، والنائب محمد اسماعيل، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب ياسمين أبو طالب، والنائب حمدي سليمان، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستمر لمدة 5 أيام، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي .

يذكر أنه استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وأمين عام مجلس الأمة الكويتي، عادل اللوغاني، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت، ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت، كان في استقبال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي .

كما التقي الوفد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، و كلا من النائب خالد عبد العظيم، والنائب سليمان وهدان ، والنائب محمد اسماعيل، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب ياسمين أبو طالب، والنائب حمدي سليمان، مع رئيس البرلمان البحريني، فوزية بنت عبدالله، وبعض من أعضاء البرلمان البحريني على هامش الزيارة لدولة الكويت، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال التشريعي.