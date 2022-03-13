/685224/محافظ-الشرقية-يتفقد-معارض-أهلا-رمضان-لمواجهة-محتكرى-السلع

شدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تجهيز المعرض مع زيادة عدد الباكيات المخصصة للبيع لإستيعاب أكبر كمية من المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم ومنتجات الألبان وياميش رمضان، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

معارض أهلا رمضان بالشرقية

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لإقامة معارض أهلا رمضان بكل مركز ومدينة وحي وتزويدها بكافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق وبجودة عالية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدى لها.

محافظ الشرقية يتابع حملات استرداد أملاك الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعية او إستكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

رفع 40 مخالفة بالشرقية

ونفذت الوحدات المحلية داخل محافظة الشرقية حملات مكثفة لرفع التعديات على الأراضى الزراعية، وكذلك تنفيذ الموجة الـ 19 من استرداد أملاك الدولة والتى أقر ها الدكتور مصظفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتمكنت الحملة من رفع 40 حالة مختلفة مابين التعديات على الأراضى الزراعية، والتعدي على أملاك الدولة، فضلاً عن تحرير مجموعة من المحاضر للمخالفين، وتسليم الأراضى لجهات الولاية التابعة لها لاعادة استخدامها مرة أخرى فى مشروعات النفع العام.

برلمانية تناقش قانون ختان الاناث

صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن "ختان الإناث"، من العادات المتوارثة في البلاد الشرقية، وعلى الرغم من اعتباره جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وأنه يهدد حياة الفتيات ويتسبب في أضرار بالغة على الفتاة سواء الصحية والنفسية.