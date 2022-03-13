/685221/تطبيق-القانون-ومواجهة-المخالفينجهود-وزارة-الداخلية-على-مستوى-الجمهورية- خلال-24-ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بمختلف مديريات الأمن، خلال أخر 24 ساعة عن ضبط عدد (7149) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7110) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

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كما تضمنت الجهود تحرير (654) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (162) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1041) أرجيلة.

وتضمنت الجهود أيضا تحرير عدد (3435) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع عدد (87) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع وضبط (2510) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

وقامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة ( كلنا واحد ) لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من يوم 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

«تطبيق القانون ومواجهة المخالفين»..جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

وستكون بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للإستيراد والتصدير) بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).