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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ٣٩ إمامًا بعد أن تم تعيينهم بالهيئات القضائية ومعيدين بالجامعة.

دوت الخليج

وزير الأوقاف يهنئ ٣٩ إماما لتعيينهم بالهيئات القضائية ومعيدين بالجامعة

أعلنت وزارة الأوقاف، اجتياز ١٩ إمامًا مقابلات واختبارات الهيئات القضائية، لتميزهم العلمي وجدية الاختبارات، وهم على النحو التالي:

أولاً : المعينون بمجلس الدولة :

1. مصباح الدين علاء الدين فتحي .

2. محمد إبراهيم أحمد عبد الوهاب .

3. جعفر عطا إسماعيل علي .

4. حسن محمد حسن عبد الله .

5. محمد شعبان أحمد حسن .

6. محمد حسن محمد حسن .

7. خالد زغلول أحمد علي .

ثانيًا : المعينون بالنيابة العامة :

1. الطاهر محمد عيد حامد .

2. أحمد خليفة توفيق زلط .

3. محمد خالد حافظ المسلماني .

4. جعفر أحمد نمر .

5. أحمد مسعد أحمد محمد

ثالثًا : المعينون بالنيابة الإدارية :

1. إسلام عفيفي عبد الغني عبد الوهاب.

2. عادل عبد الفتاح النبوي إبراهيم .

رابعًا : المعينون بهيئة قضايا الدولة :

1. محمد محمود ربيع .

2. محمد محمود حسين عبد الرحمن.

3. محمود أحمد علي سيد .

4. كريم عبد العزيز محمود علام .

5. رامي عبد الهادي عبد النبي .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم تعيين أكثر من ٢٠ إمامًا معيدين بالجامعة.

وكانت أعلنت الوزارة ، عن غلق مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، حتى الانتهاء أعمال الترميم والصيانة التي تتم بالمسجد، لما تمثله الصيانة من صعوبة على المصلين لآداء الصلوات.

وكانت وزارة الأوقاف، قد شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلًا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.