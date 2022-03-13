/685217/الأرصاد-الجويه-تكشف-عن-موعد-اعتدال-درجات-الحرارة

قالت الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئه الارصاد، أننا ما زلنا مستمرين فى انخفاض درجه الحرارة بأقل من المعدلات الطبيعيه حوالى 6 درجات مشيرة أن الانخفاض النسبى فى درجه الحرارة هوسبب تأثرنا بكتل هوائيه شماليه غربيه قادمه من جنوب شرق اوربا وهذة الكتل تعمل على انخفاض درجه الحرارة.

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واشارت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز أن هناك امتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على فترات اليوم مؤكده ان غياب اشعه الشمس خلال اليوم وبالتالى يكون خلال فترى الصباح تشهد انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ويكون مائل الدفىء على جنوب الصعيد وخلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة حتى تصل الى 8 درجات .

الارصاد الجويه تكشف عن موعد اعتدال درجات الحرارة

نوهت الدكتورة منار غانم:” نحن مستمرين فى انخفاض درجه الحرارة حتى الاسبوع القادم يصطحب مع وجود سحب سقوط الامطار قد تكون خفيفه الى متوسطه على محافظات السواحل الشماليه لافتا ان سوء الطقس لا يؤثر على الالعمال الانشطه اليوميه”.

اعتدال درجات الحرارة

واضافت غانم انه من يوم الخميس المقبل ستشهد ارتفاع فى درجه الحرارة تدريجيا حيث تصل على القاهرة الكبرى درجه الحرارة الى 19 درجه مئويه بالاضافة إلى اعتدال فى سرعات الرياح لكن فترات الليل ستظل درجه الحرارة شديدة البرودة حتى نهايه الاسبوع المقبل.