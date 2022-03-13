غدا ظهرا..تشييع جثمان الدكتورة أنيسة حسونة من مسجد السيدة نفيسة

/685216/غدا-ظهراتشييع-جثمان-الدكتورة-أنيسة-حسونة-من-مسجد-السيدة-نفيسة

تشيع جنازة الدكتورة أنيسة حسونة، البرلمانية السابقة، غدا الإثنين الموافق 14 من مارس الجاري، من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

دوت الخليج

موعد جنازة الدكتورة أنيسة حسونة

هذا وتوفيت صباح اليوم الأحد، البرلمانية السابقة، الدكتورة أنيسه حسونة، بعد صراع طويل مع المرض ، حيث تم تكريمها منذ أيام قليلة من قرينة الرئيس عد الفتاح السيسى، السيدة انتصار السيسى، مناسبة اليوم العالمى للمرأة.

وكانت أخر كتابات النائبة السابقة أنيسه حسونة عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، فى اليوم العالمى للمرأة، مؤكدة على أنها تفخ بتكريمها من حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة إنتصار السيسي في احتفالية خاصة لتكريم المرأة المصرية في يومها العالمي من تنظيم المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وأتوجه بصفتي الرئيس التنفيذي لـ مستشفى_الناس للأطفال التي تعالج الأطفال 100% بالمجان بخالص الشكر لسيادتها على دعمها للمرأة المصرية ومساندتها للوصول إلى أعلى المراتب.

أنيسة حسونة هى كاتبة وباحثة سياسية وكانت نائبة معينة بمجلس النواب 2015-2021، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والرئيس التنفيذي لـ مستشفى_الناس للأطفال وحاصلة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وله تجربة فى مواجهة مرض السرطان والذى انتهت بوفاتها صبام اليوم.