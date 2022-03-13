/685208/رئيس-برلمانية-الشعب-الجمهوري-يثمن-جهود-الدولة-في-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-السلع-الاستراتيجية

يثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالدواجن والبيض والألبان والأسماك واللحوم الحمراء والقمح والسكر وغيرها، موضحا أن مصر وصلت لـ 100 % من الاكتفاء الذاتي من الألبان، و100 % من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، وقاربنا الوصول لـ 100 % من الدواجن، وقاربنا الوصول لـ 100 % من الأسماك، وقد اقترب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 60 % وفق التقديرات الرسمية .

دوت الخليج

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك والدواجن والسكر والبيض والألبان وفي طريقها للقمح واللحوم الحمراء

وأضاف أبو هميلة، أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن مصر يتخطى إنتاجها 2.2 مليون طن من الأسماك، موضحا أن مصر أصبحت الأولى إفريقيا في الإنتاج السمكي، والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، والثالثة عالميا في إنتاج البلطي، موضحا أن إنتاج مصر من البيض قد تخطى الـ 13 مليار بيضة سنويا، يتم إستهلاك معظمه محليا وتصدير الباقي، هذا بالإضافة إلى أن المشروع القومي للبتلو ومراكز التلقيح الصناعي المحلية التي أنشأتها الدولة سيؤدي إلى الوصول بالإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء خلال السنوات القادمة للاكتفاء الذاتي كليا .

أوضح أبو هميلة، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت الوصول بالإنتاج المحلي من القمح لنسب عالية وذلك عن طريق زيادة المساحة المزروعة به خلال السنوات الماضية من خلال المشروعات القومية الزراعية كمشروع الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر وغيرها، حتى أصبح الاحتياطي يكفي 9 أشهر بعد توريد الإنتاج المحلي الذي سيبدأ في أبريل القادم، موضحا أن هذا يعني أن المخزون الاحتياطي من القمح سيكفي لنهاية العام الجاري، هذا بالإضافة إلى وجود احتياطي من الزيت يكفي 5.5 شهر، واحتياطي من السكر يكفي 4.5 شهر، واحتياطي من الفول يكفي 3 أشهر، والأرز يكفي 6.5 شهر، إضافة إلى تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100 % .

وأشاد أبو هميلة، بقرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، موضحا أن القرار قوي وهام جدا وجاء في التوقيت المناسب في إطار جهود الدولة لتوفير السلع بالأسواق لسد احتياجات الاستهلاك المحلي في ظل الأزمة العالمية الحالية، هذا بالاضافة إلى التوسع في إقامة العديد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبدء إقامة معارض أهلا رمضان بعد أيام في جميع المحافظات لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة واستمرارها طوال شهر رمضان عن طريق 250 شركة توفر المنتجات، و1300 مجمع استهلاكي، 500 منفذ من منافذ جمعيتي، وقوافل متنقلة، إضافة إلى الجهد الكبير للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في توفير السلع في المعارض الثابتة والمتنقلة