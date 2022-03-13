رسميا.. ميدو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن إصابة والدته بفيروس كورونا، وذلك بعدما خصع لمسحة طبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب ميدو عبر جسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" الحمد لله إيجابي كورونا".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.

الزمالك ضد الوداد

ولم يستطيع الزمالك العودة للمبارة مرة أخرى، وظهر الفريق بسوء مستوى، عن الشوط الأول، وهاجمت الجماهير المتواجدة بعض لاعبي الفريق4 عقب الخروج بشكل شبه رسمي من دوري أبطال افريقيا.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز الوداد على الزمالك بهدف نظيف، ويرتفع رصيده للنقطة رقم 9، بينما يتأزم موقف الزمالك ويظل رصيده عند نقطتين.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.