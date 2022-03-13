قائمة مسلسلات قناة cbc في رمضان 2022

مسلسلات cbc في رمضان

وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج قائمة مسلسلات قناة «CbC».

مسلسل «SUITS» بالعربي

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

والعمل من بطولة أحمد داود وآسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، وتارا عماد، تأليف محمد حفظى وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل «فاتن أمل حربي»

تدور أحداث العمل الفني في إطار الدراما الاجتماعية، حول «فاتن» التي تعاني من زوجها، وعندما تقرر التخلص منه بالطلاق، تجد نفسها أمام قوانين يمكن أن تمنعها من رؤية أبنائها إذا تزوجت من غيره.

يضم مسلسل «فاتن أمل حربي» مجموعة من الفنانين، وهم: «نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، خالد سرحان»، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

مسلسل «ملف سري»

العمل من بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد ومحمد محمود عبدالعزيز ونضال الشافعي، كارولين عزمي، دنيا عبدالعزيز، نبيل عيسى، مادلين طبر، دينا، إدوارد، ماجد المصري، محسن محي الدين، رحمة حسن، إيهاب فهمي، صبا الرافعي.

مسلسل «راجعين يا هو»

مسلسل «راجعين يا هوى» قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.

مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث مسلسل «يوتيرن» حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى «يارا الكردي» وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل «يوتيرن» بجوار ريهام حجاج كل من: توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، وغيرهم من الفناين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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