وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط مخالفات عدم غلق المحلات في المواعيد ورفع السيارات المتهالكة من الشوارع

تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية ومخالفات عدم غلق المحال في المواغيد المقررة وتحرير غرامات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.
أسفرت الحملات عن ضبط عدد (7149) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7110) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
كما تم تحرير (654) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، ضبط (162) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1041) أرجيلة، تحرير عدد (3435) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، رفع عدد (87) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضبط (2510) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.
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