ولي عهد الكويت يلتقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت.
وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن دولة الكويت لها مكانة خاصة في قلوب المصريين والمواقف التاريخية لكلا البلدين مع بعضهما ثابتة لا تتغير، مؤكداً على العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح في المحافل العربية والدولية.
من جانبه، أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت على العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والكويت، مؤكداً على تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على كافة المستويات.
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