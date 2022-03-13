محافظ المنيا يتابع أعمال رصف شوارع بمركز بنى مزار

جدة - نرمين السيد - أجرى أسامة القاضى محافظ المنيا، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع بمركز بنى مزار، حيث يجرى حاليا تنفيذ أعمال الرصف بجميع مراكز المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن.





جاء ذلك بحضور ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة وعدد من الجهات المعنية.

وتفقد المحافظ الخلاطة الأسفلتية التابعة لوحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة وذلك عقب تشغيلها، حيث كانت متوقفة عن العمل لعدة سنوات وتم إنتاج 15000 باجة من شهر ديسمبر 2021 حتى مارس الجارى، كما تفقد مجموعة من معدات الوحدة والتى تم إصلاحها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، ضمن تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة استغلال الأصول المملوكة للمحافظة، منها فنشر تم إصلاحه حيث كان معطل منذ 10 سنوات.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق الخريجين ضمن المشروعات المركزية بطول 11 كم تقريبا باعتماد قدره 22 مليون تقريبا فى المسافة من مركز مطاى جنوبا حتى حدود مركز مغاغة شمالا.

ووجه المحافظ بالإسراع فى إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيرا على المواطنين، مؤكدا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

وأوضح محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمنيا، أنه تم اعتماد 44 مليون ضمن المشروعات المركزية لمركز بنى مزار وكذلك 36.5 مليون جنيه ضمن الخطة الموحدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لمركز بنى مزار.