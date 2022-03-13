- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء ذلك بحضور ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة وعدد من الجهات المعنية.
وتفقد المحافظ الخلاطة الأسفلتية التابعة لوحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة وذلك عقب تشغيلها، حيث كانت متوقفة عن العمل لعدة سنوات وتم إنتاج 15000 باجة من شهر ديسمبر 2021 حتى مارس الجارى، كما تفقد مجموعة من معدات الوحدة والتى تم إصلاحها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، ضمن تنفيذ توجيهات المحافظ لإعادة استغلال الأصول المملوكة للمحافظة، منها فنشر تم إصلاحه حيث كان معطل منذ 10 سنوات.
كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق الخريجين ضمن المشروعات المركزية بطول 11 كم تقريبا باعتماد قدره 22 مليون تقريبا فى المسافة من مركز مطاى جنوبا حتى حدود مركز مغاغة شمالا.
ووجه المحافظ بالإسراع فى إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيرا على المواطنين، مؤكدا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.
وأوضح محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمنيا، أنه تم اعتماد 44 مليون ضمن المشروعات المركزية لمركز بنى مزار وكذلك 36.5 مليون جنيه ضمن الخطة الموحدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لمركز بنى مزار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يتابع أعمال رصف شوارع بمركز بنى مزار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.