واجهت المرض بالعمل الخيرى.. مسيرة حافلة وكفاح ملهم فى حياة أنيسة حسونة

جدة - نرمين السيد - أنيسة حسونة كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب المصرى، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهى المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

والدها هو المستشار عصام حسونة، وزير العدل فى فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

بدأت عملها كملحق دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة 14 عاماً فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، جامعة الدول العربية، ثم شغلت منصب مدير عام "منتدى مصر الاقتصادى الدولى".

خاضت حسونة معركة شرسة مع مرض السرطان، أجرت جراحتين كبيرتين، وخضعت للعلاج الكيميائى 3 مرات، لكن فى كل مرة لا يستجيب.

كان آخر المشاريع الخيرية التى شاركته بها الراحلة تأسيس مستشفى الناس للأطفال لتقديم الخدمة المجانية للمرضى.

وفى آخر ظهور لها مع السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس، خلال تكريمها فى احتفالية المرأة المصرية، جاءت حسونة وهى تجلس على كرسى متحرك، وهو ما فسرته بأن "العلاج الكيماوى الذى تخضع للعلاج به يمنع وصول الدم بصورة طبيعية للرأس وهذا صعب، وهناك أدوية لها بعض الأعراض منها تقلص قدرة الجسم على الحركة، لذا لجأت فى الفترة الأخيرة لاستخدام كرسى متحرك للمساعدة على الحركة".

وأعربت حسونة عن سعادتها الشديدة تجاه تكريمها فى احتفالية المرأة المصرية، من قبل السيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، باحتفالية يوم المرأة المصرية التي أقيمت الثلاثاء الماضى.





وقالت حسونة إنها شعرت بسعادة غامرة عندما تم إخبارها بتكريمها فى احتفالية يوم المرأة، مضيفة أن ابتسامة السيدة انتصار السيسى لطيفة ورقيقة وهى سيدة متواضعة تتحدث ببساطة مثل أى سيدة مصرية.

وأضافت متحدثة عن التكريم: "حسيت إن استقبال السيدة انتصار السيسى للمكرمات كان دافئًا ويدفعنا للحديث معها، أن يتم تكريمى من سيدة تمثل 50 مليون سيدة مصرية شرف كبير، قرينة الرئيس شخصية من طراز فاخر، وكنا سعداء باللقاء معها فى احتفالية حب وليس لقاء بروتوكولى"، كانت هذه التصريحات آخر ما أدلت به الوطنية الراحلة.