وزير النقل يتفقد مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر/الأقصر/أسوان)، تابع بدء أعمال الجسات وتنفيذ جسر السكة بعد انتهاء أعمال الرفع المساحى، وذلك فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى ديروط وتم معاينة نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة / مطروح" عند حدائق أكتوبر والتى ستكون محطة تبادلية بين الخطين، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى.





كما تفقد الوزير باقى قطاعات المسار وتقاطعه مع طرق (الدائرى الأوسطى والإقليمى والصعيد الغربى وبنى مزار/ البويطى وديروط /الفرافرة)، كما تم معاينة مواقع 10 محطات فى هذه المسافة من إجمالى 30 محطة تشكل عدد محطات المشروع منها بنى سويف/الفيوم، العياط – الفشن – العدوة - بنى مزار – سمالوط – المنيا - أبو قرقاص – ملوى – ديروط.

ووجه وزير النقل بأن يكون المسار فى داخل حرم الطريق الغربى، وطلب أن تكون محطة "الفيوم/ بنى سويف" محطة خاصة من حيث المداخل من الجهتين لخدمة محافظتى بنى سويف والفيوم وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ ساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ ساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، و أن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا، و 20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

وأوضح وزير النقل أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد الخطين الثانى والثالث مع شركة سيمنز العالمية، ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال نحو 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة الصعيد، وذلك بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم، مضيفاً أن منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر، وستغطى أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستسهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

يذكر أن تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار سيتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

من جهة أخرى، تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وذلك فى المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم حيث سيصبح الطريق فى هذه المسافة 6 حارات باتجاه القاهرة، بواقع 3 حارات للملاكى و3 حارات طريق خرسانى للشاحنات)، و6 حارات باتجاه أسيوط بواقع (3 حارات للملاكى وطريق للشاحنات 3 حارات أسفلتية) وتشمل تلك المسافة عدد 5 أعمال صناعية ( نفق مدخل أبو قرقاص – نفق مدخل ملوى – نفق مدخل ديرمواس – نفق مدخل دشلوط – نفق مدخل محور ديروط).

وذكرت وزارة النقل فى بيان اليوم الأحد، أن الوزير وجه، بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور، منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أى مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلامه طبقا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وإزالة أى تعديات على جانبى الطريق، وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبى الطريق فى الاتجاهين، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الوزير أهمية الطريق الذى يشكل جزءا من محور "القاهرة/ كيب تاون"، وسيكون محورا حرا للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ومع الدول الأفريقية، كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التى سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين، مضيفا أن كافة مراحل الطريق تنفذه شركات مصرية وطنية متخصصة، وذلك فى إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص فى كافة مشروعات وزارة النقل، لافتا إلى أن جميع المشروعات التى يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق، وخاصة فى الصعيد، تعتبر نموذجا واضحا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر.

وأوضح وزير النقل أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومى للطرق الذى يشمل إنشاء 7000 كم طرق وتطوير وإزدواج 10000 كم طرق بتكلفة 295 مليون جنيه، والذى بدأ تنفيذه منذ عام 2014، لافتا إلى أن القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى "أرقين" بطول 1155 كم، بتكلفة 26 مليار جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى فى المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، ويجرى العمل حالياً فى عدة قطاعات من الطريق، القطاع من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، والقطاع من ديروط حتى طما بطول 105 كم، والسباعية حتى إدفو بطول 25 كم، والقطاع من إدفو حتى أسوان بطول 87,5 كم، والقطاع من أسوان حتى توشكى بطول 215 كم.