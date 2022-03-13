رأس غارب تستضيف قافلة طبية من جامعة طنطا.. الأربعاء

جدة - نرمين السيد - تستضيف مدينة رأس غارب قافلة طبية وعلاجية فى مختلف التخصصات الطبية، والتى تنظمها جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة العليا للاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.





وأوضح بيان صادر عن مجلس مدينة رأس غارب اليوم، الأحد، أن القافلة تنطلق يوم 16 مارس الجارى، وتستمر حتى الجمعة 18 مارس الجارى، وتضم تخصصات طبية مختلفة فى الصحة النفسية والعظام والباطنة والأنف والأذن، والجهاز الهضمى والنساء والتوليد والمسالك البولية والأمراض الجلدية والصدرية، والقلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب وجراحة الأورام والأطراف الصناعية والعيون وجراحة المخ والأعصاب، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمدينة رأس غارب والقرى التابعة لها.

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