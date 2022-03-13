التنمية المحلية: تأهيل أرصفة 37 شارعا بالزمالك لذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "صناع الخير للتنمية " وشركة "بيبسى كولا" مصر؛ لتنفيذ مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوى الهمم ومتحدى الإعاقة، خلال تنقلهم فى شوارع منطقة الزمالك، وذلك استكمالاً للمبادرة التى تبنتها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى بدأت فى حى المعادى بالقاهرة مع مؤسسة "مصر الخير" وبنك التعمير والإسكان العام، الماضى.

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، حمزة درويش الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على شئون مكتب الوزير، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية إبراهيم عبدالهادى، وعن مجموعة "بيبسيكو مصر" أحمد حبوس نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن مؤسسة "صناع الخير للتنمية" هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهات المشاركة؛ لتهيئة أرصفة 37 شارعا بمنطقة الزمالك بالقاهرة لصالح الأشخاص ذوى الهمم؛ لتيسير السير والحركة لهم وممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم فى الشارع، مما يسهل اندماجهم بشكل فعلى وإيجابى فى المجتمع.

وقال إن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لذوى الهمم وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الخدمات والرعاية لذوى الإعاقة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

وأضاف شعراوى أن الوزارة تابعت على مدار الشهور الماضية أعمال تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين محافظة القاهرة ومؤسسة "مصر الخير" وبنك الإسكان والتعمير؛ لتنفيذ تلك المبادرة فى شوارع حى المعادى، حيث تم الانتهاء من تنفيذه كافة أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التى تم تحديدها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه وفقاً للبروتوكول الجديد ستتم متابعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة؛ لتنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ومتابعة القطاعات المعنية بالوزارة؛ لتسهيل الأعمال وإنهاء كافة الإجراءات لسرعة تنفيذه والانتهاء منه على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى الدور المحورى الذى قامت به وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سحر البزار لتنفيذ هذا البروتوكول ، مشيراً إلى ترحيب الوزارة بالتوسع فى تنفيذ هذه المبادرة فى عدد آخر من أحياء القاهرة وباقى المحافظات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الكبرى.

كما أشاد شعراوى بالدور الذى تلعبه الشركات الكبرى فى مصر والتوسع فى برامج وأنشطة المسئولية المجتمعية لتلك الشركات، لافتاً إلى أهمية الدور الذى تلعبه منظمات العمل المجتمعى والمدنى والجمعيات الأهلية فى استكمال جهود الحكومة؛ سعياً لتوفير حياة كريمة لكافة أبناء الشعب المصرى بجميع المحافظات.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، أن ما تقوم به الدولة فى سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها هو ترجمة حقيقة لاهتمام القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة؛ لتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات المقدمة لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأوضح محافظ القاهرة أن توقيع برتوكول إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوى الهمم بمنطقة الزمالك بحى غرب القاهرة بالمنطقة الغربية الموقع اليوم هو الثانى بعد البروتوكول الخاص بإتاحتها بحى المعادى بالمنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن المحافظة تراعى احتياجات ذوى الهمم عند تطوير ورفع كفاءة الأرصفة لتوفير سبل الأمان والسلامة لهم كما حدث بميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم طبقًا لهذا البروتوكول بتوفير التراخيص والموافقات والتنسيق وتسهيل التواصل مع المرور والمرافق والحى، كما ستوفر مشرف مرافق؛ لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء الإجراءات كافة.

بدوره، عبر رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسيكو مصر" محمد شلباية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية، بهدف دعم ذوى الهمم، حيث قامت "بيبسيكو مصر" بالمشاركة فى مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة لذوى الهمم" من أجل دعم الدولة فى توفير كافة سبل الراحة لهذه الفئة الهامة ومساعدتها على التعايش مع باقى أفراد المجتمع.

وأكد أن "بيبسيكو مصر" تؤمن بأن ذوى الهمم لديهم إمكانات هائلة فدمجهم فى المجتمع والحياة العامة يساهم فى إظهار طاقاتهم وقدراتهم، مما يجعلهم فئة منتجة تساهم فى عملية تنمية الدولة.

وأشاد محمد شلباية بالدور المحورى والفعال الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية؛ لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وعلى رأسهم الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة وتكثيف الجهود المبذولة؛ لتوفير سبل الراحة لهذه الفئة الهامة فى المجتمع.

من جهته، أعرب المدير التنفيذى لمؤسسة "صناع الخير" للتنمية هانى عبدالفتاح، عن سعادته بهذا البروتوكول والتعاون البناء مع الوزارة فى عدد من المجالات الخدمية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المؤسسة تولى اهتماماً خاصاً بذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن تفعيل تلك المبادرة سيساهم فى رفع مستوى وعى فئات المجتمع المختلفة بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة فى الشارع، وتقديم أشكال المساعدة والدعم لهم، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأضاف المدير التنفيذى لمؤسسة "صناع الخير" للتنمية أنه وفقا للبروتوكول ستقوم المؤسسة بتنفيذ مكون الإتاحة فى الأرصفة بإعادة بناء الرصيف، وتمهيده ليناسب ذوى الإعاقة ببناء مسافة بالرصيف مائلة لتصعد عليها الكراسى المتحركة حتى يتسنى لذوى الإعاقة استخدام الأرصفة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توفير الإشارات والرسائل الدعائية لمساعدة المعاقين، ووضع لافتات تتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للأشخاص من ذوى الإعاقة مع وضع لافتة تحمل "إهداء من شركة بيبسى كولا مصر" كشريك مع مؤسسة "صناع الخير" للتنمية فى دعم التنمية الشاملة لكافة فئات المجتمع.

كما توجه عبدالفتاح بخالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على مشاركته البناءة ودوره الهام فى تفعيل مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة" والاهتمام الكبير بهذه الشريحة الهامة فى المجتمع.