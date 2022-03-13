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نعت النائبة الدكتورة هدي عبد الناصر، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون العربية والافريقية والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الشهر الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج

النائبة هدى جمال عبد الناصر :سيرة النائب عبد الحي عبيد العطرة ستبقي دائما

واوضحت النائبة هدى جمال عبد الناصر، أن النائب عبد الحي عبيد، كان حازما ومنجزا، لافتة إلى أن النواب يعملون داخل اللجنة كأسرة واحدة، مضيفة” ستظل ذكراه موجوه”.

هذا وأعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن خلو مقعد النائب عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، الذي وافته المنية في 28 فبراير الماضي، وذلك في أعقاب مجموعة من المداخلات الكلامية لأعضاء مجلس الشيوخ التي حملت رسائل النعي والحزن على الفقيد الراحل.

قبلها نعت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم، حيث استهل حديثة بالآية الكريمة: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

واصل بعدها وزير شؤون المجالس النيابية: أنعي بمزيد من الحزن والأسى، العالم الجليل والسياسي المخضرم، أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه بالفردوس الأعلى.