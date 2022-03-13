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دوت الخليج

النائب فرج الدري ناعيا عبد الحي عبيد: «عزاءا للقيم العليا والأخلاق الحميده»

وقال النائب فرج الدري، أن الدكتور عبد الحي عبيد، كان فارسا من فرسان القلم، و عالما جليلا، من أعز الرجال، واشرفهم، وأعلاهم مقاما وقدرا، مضيفا” كان لى شرف صحبته منذ امد بعيد بدءا من عملى فى رحاب التعليم العالى والبحث العلمى”.

وأوضح الدري، أن الفقيد، تقلد العديد من المناصب الرفيعه، بدءا من بداية السلم الجامعى، حتى رئاسة الجامعة، ثم أمينا للمجلس الأعلى للجامعات، ومديرا لأكاديمية أخبار اليوم، ومستشارا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوا فى مجالس إدارات العديد من الهيئات والمؤسسات العلميه، منها:أكاديمية الشرطه، والمجلس الأعلى للكلية العسكريه، لعلوم الاداره لضباط القوات المسلحه، وغيرها من المناصب التى شرفت به.

ووجه النائب فرج الدري، شكره للقائمين على حزب مستقبل وطن، على ترشيح النائب المرحوم عبد الحي عبيد على قائمة الحزب، التى ازدانت به، فى انتخابات مجلس الشيوخ، وشرف المجلس بعضويته، إضافة إلى انتخابه من أعضاء لجنة الشئون العربية، والأفريقية، والخارجيه، رئيسا لها، لما يتسم به من خلق رفيع، وعلم غزير، فضلا عن تواضع العلماء.

وتابع النائب فرج الدري، وأشهد الله، أنه لم يسع يوما الى تقلد أى من هذه المناصب، بل هى التى سعت اليه، وزادها رفعة وقدرا، ياأعز الرفاق، كم يؤلمنى أن أنعاك، ولكنها ارادة الله، لا راد لقضائه، ولامعقب لحكمه،وانى على فراقك لجد حزين، وعزاءا للجامعات المصرية، والعربيه،وعزاءا للقيم العليا، والأخلاق الحميده، بل عزاءا للوطن جميعا، اسكنك الله فسيح جناته، جزاء ماقدمته لوطنك من جليل الأعمال ،وألهم أسرتك الكريمه، وتلاميذك، وزملاءك، وعارفى فضلك صبر المؤمنين، ولانقول الا مايرضى ربنا، انا لله وانا اليه راجعون”.

هذا وأعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن خلو مقعد النائب عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، الذي وافته المنية في 28 فبراير الماضي، وذلك في أعقاب مجموعة من المداخلات الكلامية لأعضاء مجلس الشيوخ التي حملت رسائل النعي والحزن على الفقيد الراحل.

قبلها نعت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم، حيث استهل حديثة بالآية الكريمة: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

واصل بعدها وزير شؤون المجالس النيابية: أنعي بمزيد من الحزن والأسى، العالم الجليل والسياسي المخضرم، أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه بالفردوس الأعلى.