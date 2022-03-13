/685195/ممثل-الأغلبية-بالشيوخ-النائب-المرحوم-عبد-الحي-عبيد-كان-هادئ-دائما-رغم-نجاحاته-التعليمية-والنيابية

دوت الخليج

وأضاف الخولي: الزميل الفاضل النائب عبدالحي عبيد كان زميلا في المجلس والحزب، وكانت وفاته صدمة لنا جميعا، و دائما كنت أري الإبتسامة علي وجهه، وبالرغم من نجاحه في العمل النيابي ونجاحه في عمل التعليم قبل ذلك إلا أنه كان يتسم بالهدوء، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، و أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ممثل الأغلبية بالشيوخ :النائب المرحوم عبد الحي عبيد كان هادئ دائما رغم نجاحاته التعليمية والنيابية

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، شهدت إخطارًا من وزارة الداخلية شأن وفاة النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس الشيوخ، فيما نعاه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أنه يعز على أعضاء المجلس النـــعـــــى ببالـغ الحزن والأسى، الفــقـيـد المرحــوم عـبــد الـــحــى الرفــاعى مـحمــد عــبـــيــد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، والذى شغل العديد من المناصب، أبرزها رئاسة جامعة حلوان، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية العلوم بجامعة حلوان.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأنه قد وافته المنية وهو يرأس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالاً يحتذى به فى إدارة إحدى أهم اللجان النوعية بالمجلس، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده.رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة.