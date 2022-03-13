تحرير ٢٦ محضر وتطهير ٥٣ منشأة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الاحد ، قيام رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى في تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

حيث قامت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، بمتابعة إلتزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق ، وتم تحرير ١٥ محضر متنوع ما بين (٦ محاضر عدم ارتداء كمامة ، ٤ محاضر إشغال طريق ، ٤ محاضر نظافة و ١ محضر بيئة) ، كما تم تطهير وتعقيم (٣٢ مسجد ، ١ مقر وحده محلية ، ٢ وحده صحية ، ١ موقف سيارات و ١ مقر شئون اجتماعية) ومصادرة ٦ شيشة وإعدام ٢٤ كوب زجاجي.

وفي مركز ومدينة طنطا أشار المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أنه تم المرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية ، وتم تحرير ١١ محضر عدم ارتداء الكمامة ، تطهير ١٦ منشأة حكومية ومصادرة ١٤ كوب زجاجي.

تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية

وفى سياق أخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى في تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، بمتابعة إلتزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق ، وتم تحرير ١٥ محضر متنوع ما بين (٦ محاضر عدم ارتداء كمامة ، ٤ محاضر إشغال طريق ، ٤ محاضر نظافة و ١ محضر بيئة) ، كما تم تطهير وتعقيم (٣٢ مسجد ، ١ مقر وحده محلية ، ٢ وحده صحية ، ١ موقف سيارات و ١ مقر شئون اجتماعية) ومصادرة ٦ شيشة وإعدام ٢٤ كوب زجاجي.

وفي مركز ومدينة طنطا أشار المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا أنه تم المرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية ، وتم تحرير ١١ محضر عدم ارتداء الكمامة ، تطهير ١٦ منشأة حكومية ومصادرة ١٤ كوب زجاجي.

إغلاق وتشميع 4 مقاهي وكافيهات

وقال علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاهي وكافيهات ، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 16 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.