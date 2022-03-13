/685192/مجلس-الشيوخ-يعلن-خلو-مقعد-عبدالحي-عبيد-والحكومة-عالم-جليل-وسياسي-مخضرم

أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن خلو مقعد النائب عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، الذي وافته المنية في 28 فبراير الماضي، وذلك في أعقاب مجموعة من المداخلات الكلامية لأعضاء مجلس الشيوخ التي حملت رسائل النعي والحزن على الفقيد الراحل.

قبلها نعت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم، حيث استهل حديثة بالآية الكريمة: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" واصل بعدها وزير شؤون المجالس النيابية: أنعي بمزيد من الحزن والأسى، العالم الجليل والسياسي المخضرم، أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه بالفردوس الأعلى. واختتم الوزير علاء فؤاد: أتقدم لأسرته وتلاميذه ومحبيه، ولأعضاء مجلس الشيوخ بالعزاء والمواساة.

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