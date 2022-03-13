/685191/وفاة-البرلمانية-السابقة-أنيسه-حسونة-بعد-صراع-طويل-مع-مرض-السرطان

توفيت صباح اليوم الأحد، البرلمانية السابقة، أنيسه حسونة،بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث تم تكريمها منذ أيام قليلة من قرينة الرئيس عد الفتاح السيسى، السيدة انتصار السيسى، مناسبة اليوم العالمى للمرأة.

دوت الخليج وكانت أخر كتابات النائبة السابقة أنيسه حسونة عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، فى اليوم العالمى للمرأة، مؤكدة على أنها تفخ بتكريمها من حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة إنتصار السيسي في احتفالية خاصة لتكريم المرأة المصرية في يومها العالمي من تنظيم المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وأتوجه بصفتي الرئيس التنفيذي لـ مستشفى_الناس للأطفال التي تعالج الأطفال 100% بالمجان بخالص الشكر لسيادتها على دعمها للمرأة المصرية ومساندتها للوصول إلى أعلى المراتب. وفاة البرلمانية السابقة أنيسه حسونة بعد صراع كبير مع المرض أنيسة حسونة هى كاتبة وباحثة سياسية وكانت نائبة معينة بمجلس النواب 2015-2021، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والرئيس التنفيذي لـ مستشفى_الناس للأطفال وحاصلة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وله تجربة فى مواجهة مرض السرطان والذى انتهت بوفاتها صبام اليوم.

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