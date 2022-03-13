/685190/وكيل-مجلس-الشيوخ-فيبي-فوزي-تنعي-وفاه-النائب-عبد-الحي-عبيد-مخلص-ومتفاني-رحمه-الله

دوت الخليج

وقالت فوزي: نعي رحيل الزميل الجليل النائب الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية و العربية و الأفريقية بالمجلس و الذي جمع في شخصه النبيل من الصفات ما ندر أن يجتمع في شخص واحد ، فقد جمع إلى جانب علمه الغزير و مكانته الأكاديمية الرفيعة ، قلباً عطوفاً و نفساً مترفعة ، مُحبةً للجميع ، كما دأب - رحمه الله - على نشر البهجة بين كل المحيطين به ، فكان مثالاً للإشراق و التفاؤل و الأمل في مستقبل أفضل.

فيبي فوزي تنعي وفاه النائب عبد الحي عبيد "مخلص ومتفاني رحمه الله"

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: كما كان نموذجاً يُحتذى في العطاء و الإخلاص لقضايا بلده ، لم يدخر وسعا في سبيل نصرة وطنه و تحقيق صالح مواطنيه، و على تعدد المناصب القيادية التي تبوأها و اختلاف طبيعتها و تنوعها ما بين سياسية و تنفيذية و أكاديمية ، فقد تطاول عطاؤه في جميعها ، بالغا النهاية في كل إنجاز و الغاية في كل مجد .

و أضافت فوزي: اليوم و نحن ننعي بقلوب راضية بقضاء الله فقيدنا العزيز ، ندعو المولى عز وجل أن يجعل عطاءه الكبير في ميزان حسناته و أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه و يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

الشيوخ ينعي النائب عبدالحي عبيد

هذا و شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إخطارًا من وزارة الداخلية شأن وفاة النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس الشيوخ، فيما نعاه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أنه يعز على أعضاء المجلس النـــعـــــى ببالـغ الحزن والأسى، الفــقـيـد المرحــوم عـبــد الـــحــى الرفــاعى مـحمــد عــبـــيــد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، والذى شغل العديد من المناصب، أبرزها رئاسة جامعة حلوان، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية العلوم بجامعة حلوان.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأنه قد وافته المنية وهو يرأس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالاً يحتذى به فى إدارة إحدى أهم اللجان النوعية بالمجلس، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده.رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة.