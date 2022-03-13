/685201/المدير-التنفيذى-لأوروبا-للخدمات-الفندقية-اى-جى-تاورز-استجابت-لكل-طلباتنا-لتحقيق-خدمة-مميزة-لعملاء-أينس

بعد توقيع تعاقد ادارة مشروع أينس بالداون تاون..

وقعت شركة اى جى تاورز للتطوير العقارى، و شركة أوروبا للخدمات الفندقية و مقرها العاصمة الألمانية برلين، تعاقدا على إدارة و تشغيل مشروع أينس بالعاصمة الادارية الجديدة.

دوت الخليج

حضر من الجانب الألمانى الكسندر زيميتش المدير التنفيذى لشركة أوروبا للخدمات الفندقية، و حضر من الجانب المصرى محمد الفقى و بسام الفقى مالكى الشركة .

وأكد زيميتش، خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش حفل التوقيع، أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت نحو ١٠ شهور للوصول إلى صيغة تضمن تحقيق نظم تشغيل ميسرة تحقق الرفاهية و التميز لعميل اينس فى المستقبل .

ألكسندر زيميتش: نقدم خدمة فندقية مميزة بأسعار مناسبة تضمن عوائد جيدة

و قال ألكسندر زيميتش، أن حجم التحديات التي واجهت الادارة المصرية خلال السنوات الماضية كبيرة لكن القيادة السياسية كانت على مستوى كامل من المسئولية والاصرار على البناء واستعادة الدولة والقضاء على الإرهاب وتهيئة بيئة الاستثمار، فما زال في خطط القيادة السياسية الكثير لكن ما تم انجازه ليس بالقليل مقارنة بالمدى الزمني القصير.

و أضاف أن الشعب المصري هو حالة خاصة يعشق الحياة، ويتطلع دائمًا إلى الأفضل، و يقدم أقصى ما لديه من أجل بناء ذاته ومستقبل أجياله، و لديه تقديس غير اعتيادي للعمل والاجتهاد، و العامل المصري متميز وفريد.

كما أشار زيميتش، إلى أنه يوجه ك رسالة إلى المستثمرين الأجانب الذين يعملون بالفعل في مصر، خصوصًا الذين بدأوا عملهم خلال السبع سنوات الماضية، مضيفا: لقد كنتم أذكياء بقدر كبير في استثمار هذه الفرص الواعدة، ثانيا أقول للمستثمرين الذين لم يأتوا بعد، و قد تكون على موعد من نقلة كبرى أيًا كان مجالك أو استثمارك، و لا تدع الوقت يمضي.

و أشار زيميتش، إلى أن الدراسات أكدت أن السوق المصرى بصفة عامة متنامى بشكل كبير لا سيما فى قطاع الشقق السكنية بالخدمات الفندقية و هى كمعدلات استثمارية ستكون الأفضل من الناحية الاقتصادية و تحقيق معدل الربحية بالنسبة لحجم رأس المال لا سيما أن العاصمة الإدارية ستكون المنطقة الجاذبة لكل المستثمرين و ستكون القبلة لكل المكاتب الإقليمية للشركات العالمية و وستكون جاهزة لاستقبال الأحداث العالمية فى غضون سنوات على أقصى تقدير و ان الاستثمار فيها هو الأكثر أمانا .

و أكد زيميتش، أن شركة اى چى تاورز بذلوا معنا جهدا كبيرا و حققوا كل الشروط التى طالبنا بها لنتمكن من تقديم خدماتنا بشكل جيد و فى النهاية هذا سيصب فى صالح مشروع أينس و الخدمة المقدمة للعملاء .

و عن الشروط التى طالبوا بها، قال زيميتش: فى الموديل الألمانى للعمل الفندقى نضع معايير دقيقة فيما يتعلق بتوفير الخدمات من أجل تحقيق الرفاهية المتناسبة للنزلاء، و قد وضعنا تللك المعايير أمام اى جى تاورز و تحدثنا مع المصممين و نقلنا لهم خبراتنا التى اكتسبناها من كل انحاء العالم و وفروها بشكل جيد فى التصميمات الهندسية .

و أضاف زيميتش: أننا فى اوروبا للخدمات الفندقية نقدم خدمة مميزة بأسعار مناسبة وعوائد جيدة، بتفصيل أكبر نحن محترفون فى تقديم الخدمات الفندقية بتميز و دقة متناهية راحة النزلاء بالنسبة لنا هى الهدف، و أن تكون هذه الخدمة بأسعار مناسبة تضمن التنافسية و تجعل أينس الاختيار المفضل للنزلاء، و هذا بالطبع سيضمن عوائد جيدة.

و أشار المدير التنفيذى لشركة أوروبا للخدمات الفندقية، أن مبنى أينس مكون من ١٤ طابقا تبدأ ب ٣ طوابق جراچ سيارات و يضم ٣ طوابق تجارية ثم ٨ طوابق تضم ١٦٠ شقة فندقية مساحات مناسبة جدا، مشيرا إلى اتفاقه مع اى جى تاورز على أن يضم الملحق التجارى مجموعة من البراندات العالمية لتقديم الأطعمة و المشروبات للنزلاء و هذه ايضا معادلة استثمارية للمشروع لأننا نضمن منفعة متبادلة فنقدم الخدمات للنزلاء و نضمن تشغيل اضافى لهذه البراندات.

و أكد أن نوعية المطاعم و البراندات التى طلبوا توفيرها مينى ماركت،و مطاعم مشويات، و أسماك، مقاهى، بيوتى سنتر، صرافة، الكترونيات و هواتف، عطور، هدايا، صيدلية كل هذا الأنشطة يجب أن تكون متواجدة فى المبنى لأن نزيل الفندق يستخدمها .