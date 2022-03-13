صاحب السيرة العطرة والذكرى الطيبة... وداعًا نائب مستقبل وطن عبد الحى عبيد .. الشيوخ يعلن خلو مقعده ويؤكد:المرحوم كان نموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده

/685204/صاحب-السيرة-العطرة-والذكرى-الطيبة-وداعا-نائب-مستقبل-وطن-عبد-الحى-عبيد--الشيوخ-يعلن-خلو-مقعده-ويؤكدالمرحوم-كان-نموذجا-للبرلمانى-المهموم-بقضايا-بلده

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إخطارًا من وزارة الداخلية شأن وفاة النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس الشيوخ، فيما نعاه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أنه يعز على أعضاء المجلس النـعى ببالـغ الحزن والأسى، الفــقـيـد المرحوم عـبد الـحــى عـبـيـد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، والذى شغل العديد من المناصب، أبرزها رئاسة جامعة حلوان، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية العلوم بجامعة حلوان.

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وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأنه قد وافته المنية وهو يرأس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالاً يحتذى به فى إدارة إحدى أهم اللجان النوعية بالمجلس، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده.رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة.

دقيقة حداد على روح النائب عبد الحى عبيد

ودعا المستشار عبد الوهاب الأعضاء للوقف للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحمـــــاً على روح الفقيد العزيز.

فيبي فوزي تنعي وفاه النائب عبد الحي عبيد "مخلص ومتفاني رحمه الله"

و نعت النائبة الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الشهر الماضي.

وقالت فوزي: نعي رحيل الزميل الجليل النائب الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية و العربية و الأفريقية بالمجلس و الذي جمع في شخصه النبيل من الصفات ما ندر أن يجتمع في شخص واحد ، فقد جمع إلى جانب علمه الغزير و مكانته الأكاديمية الرفيعة ، قلباً عطوفاً و نفساً مترفعة ، مُحبةً للجميع ، كما دأب - رحمه الله - على نشر البهجة بين كل المحيطين به ، فكان مثالاً للإشراق و التفاؤل و الأمل في مستقبل أفضل.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: كما كان نموذجاً يُحتذى في العطاء و الإخلاص لقضايا بلده ، لم يدخر وسعا في سبيل نصرة وطنه و تحقيق صالح مواطنيه، و على تعدد المناصب القيادية التي تبوأها و اختلاف طبيعتها و تنوعها ما بين سياسية و تنفيذية و أكاديمية ، فقد تطاول عطاؤه في جميعها ، بالغا النهاية في كل إنجاز و الغاية في كل مجد .

و أضافت فوزي: اليوم و نحن ننعي بقلوب راضية بقضاء الله فقيدنا العزيز ، ندعو المولى عز وجل أن يجعل عطاءه الكبير في ميزان حسناته و أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه و يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

ممثل الأغلبية بالشيوخ :النائب المرحوم عبد الحي عبيد كان هادئ دائما رغم نجاحاته التعليمية والنيابية

و نعي النائب حسام الخولي، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الشهر الماضي.

وأضاف الخولي: الزميل الفاضل النائب عبدالحي عبيد كان زميلا في المجلس والحزب، وكانت وفاته صدمة لنا جميعا، و دائما كنت أري الإبتسامة علي وجهه، وبالرغم من نجاحه في العمل النيابي ونجاحه في عمل التعليم قبل ذلك إلا أنه كان يتسم بالهدوء، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، و أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

النائب فرج الدري ناعيا عبد الحي عبيد: «عزاءا للقيم العليا والأخلاق الحميده»

و نعى النائب الدكتور فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن، الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون العربية والافريقية والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الشهر الماضي، متاثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النائب فرج الدري، أن الدكتور عبد الحي عبيد، كان فارسا من فرسان القلم، و عالما جليلا، من أعز الرجال، واشرفهم، وأعلاهم مقاما وقدرا، مضيفا” كان لى شرف صحبته منذ امد بعيد بدءا من عملى فى رحاب التعليم العالى والبحث العلمى”.

وأوضح الدري، أن الفقيد، تقلد العديد من المناصب الرفيعه، بدءا من بداية السلم الجامعى، حتى رئاسة الجامعة، ثم أمينا للمجلس الأعلى للجامعات، ومديرا لأكاديمية أخبار اليوم، ومستشارا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعضوا فى مجالس إدارات العديد من الهيئات والمؤسسات العلميه، منها:أكاديمية الشرطه، والمجلس الأعلى للكلية العسكريه، لعلوم الاداره لضباط القوات المسلحه، وغيرها من المناصب التى شرفت به.

ووجه النائب فرج الدري، شكره للقائمين على حزب مستقبل وطن، على ترشيح النائب المرحوم عبد الحي عبيد على قائمة الحزب، التى ازدانت به، فى انتخابات مجلس الشيوخ، وشرف المجلس بعضويته، إضافة إلى انتخابه من أعضاء لجنة الشئون العربية، والأفريقية، والخارجيه، رئيسا لها، لما يتسم به من خلق رفيع، وعلم غزير، فضلا عن تواضع العلماء.

وتابع النائب فرج الدري، وأشهد الله، أنه لم يسع يوما الى تقلد أى من هذه المناصب، بل هى التى سعت اليه، وزادها رفعة وقدرا، ياأعز الرفاق، كم يؤلمنى أن أنعاك، ولكنها ارادة الله، لا راد لقضائه، ولامعقب لحكمه،وانى على فراقك لجد حزين، وعزاءا للجامعات المصرية، والعربيه،وعزاءا للقيم العليا، والأخلاق الحميده، بل عزاءا للوطن جميعا، اسكنك الله فسيح جناته، جزاء ماقدمته لوطنك من جليل الأعمال ،وألهم أسرتك الكريمه، وتلاميذك، وزملاءك، وعارفى فضلك صبر المؤمنين، ولانقول الا مايرضى ربنا، انا لله وانا اليه راجعون”.