/685199/الآن-متوفر-خريطة-مسلسلات-رمضان-2022-على-قناة-dmc

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان 2022، الذي يعد ساحة لعرض عدد كبير من المسلسلات عبر القنوات الفضائية المختلفة ويبحث الكثيرون في هذا الصدد عن قائمة مسلسلات قناة «dmc».

مسلسلات رمضان على dmc

دوت الخليج يرصد خريطة مسلسلات قناة dmc في رمضان 2022.

مسلسل «العائدون»

مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في الشرق الأوسط، ويظهر المسلسل كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

مسلسل «العائدون» تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم.

مسلسل «المشوار»

تدور أحداث المسلسل، حول حياة الزوجين ماهر وورد، إذ يقابلهما العديد من المشكلات خلال عملهما باليومية في إحدى شركات الملاحة بمحافظة الإسكندرية، ويعيشان بصحبة طفلهما الصغير «رحيم» في منزل خالة ماهر.

وتتصاعد الأحداث في إطار المفارقات الغريبة والمفاجآت التي تواجه الزوجين، ومحاولتهما التغلب عليها في محاولات تقلب الأمور رأسًا على عقب.

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مسلسل «مكتوب عليا»

مسلسل «مكتوب عليا» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تعرض الفنان أكرم حسني للسحر عن طريق مسح أحد الرجال على ذراعه بمادة سحرية، تجعله يرى كل شيء سيحدث له مكتوبًا على جسده، وبالفعل يجد تلك الأشياء تحدث أمام عينيه.

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، هلا رشدي، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل «راجعين يا هوى»

مسلسل «راجعين يا هوى» يضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم خالظ النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، هنا شيحة، أحمد بدير، وفاء عامر، هدى المفتي، صفاء الطوخي، إسلام إبراهيم، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال.

تدور قصة مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

مسلسل «ملف سري»

المسلسل من بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، محسن محي الدين، ميريهان حسين، عائشة بن أحمد وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف محمود حجاج ومن إخراج حسين البلاسي.

ويناقش المسلسل الفساد الذي كان موجودًا في مصر في عام 2013 في الإعلام والشرطة والقضاء ومحاولة جامعة الإخوان السيطرة على المؤسسات المختلفة في مصر وكيفية التصدي لهذه الأمور الخطيرة من قبل مختلف الجهات.

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