الصحة: لدينا جرعات من لقاح كورونا تكفى لتطعيم ما يقرب من 42 مليون مواطن

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة لديها جرعات من لقاح كورونا تكفي لتطعيم ما يقرب من 42 مليون مواطن، مضيفة: "الفئات المستهدفة من سن 18 سنة فصاعدا، والجرعة التنشيطية يحصل عليها المواطنين بانتظام".

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن هناك متابعة يومية من قبل القائم بأعمال وزير الصحة، لمعدلات الإصابة والوفيات والحالات التي تلجأ للمستشفيات وغرف العناية المركزة إثر الإصابة بكورونا، وتلاحظ أنه خلال الأسبوعين الماضيين هناك تناقص في أعداد الإصابات والوفيات.

وتابع: "لا يوجد لدينا أي مشكلات في اللقاحات، ويتم توفيرها بشكل مجاني، ونعمل الآن على حملات طرق الأبواب للتلقيح، ولا يتبقى سوى الأشخاص الذين لم يحصلوا على التلقيح حتى الآن، وتم تلقيح 51% من المواطنين بشكل كامل، ونتحدث عن عدد المتلقحين كامل التلقيح ومن استكلموا اللقاح".