عن عمر 69 عاماً.. وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراعها مع المرض

توفت النائبة السابقة أنيسة حسونة صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 69 عاماً، بعد صراع مع المرض.

أنيسة حسونة، كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة سابقة بمجلس النواب، وهي من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة.

وخاضت الدكتورة أنيسة حسونة معركة مع مرض السرطان الذي أصابها أكثر من مرة.