عن عمر 69 عاماً.. وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراعها مع المرض

توفت النائبة السابقة أنيسة حسونة صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 69 عاماً، بعد صراع مع المرض.
أنيسة حسونة، كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة سابقة بمجلس النواب، وهي من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة.
وخاضت الدكتورة أنيسة حسونة معركة مع مرض السرطان الذي أصابها أكثر من مرة.
أعلن محمد الجارحى، قبل قليل وفاة الدكتورة أنيسة حسونة، حيث قال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيسبوك :"إنا لله وإنا إليه راجعون، الصديقة العزيزة الدكتورة أنيسة حسونة فى ذمة الله، اربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويجعل كل أعمالها، فى مستشفى مجدى يعقوب ومستشفى الناس وغيرها فى ميزان حسناتها يارب، أرجوكم ادعو لها".
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