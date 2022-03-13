هيئة الدواء المصرية تعلن عن إطلاق برنامج الدعم الفني والتدريب على أساسيات...

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، عن إطلاق برنامج الدعم الفني والتدريب على أساسيات التصنيع الجيد للعمال والفنيين، وذلك بمقر الهيئة بكفر الجبل بالجيزة.

ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ٦ أيام، ويستهدف العمال والفنيين العاملين بالتصنيع الدوائي بالشركة القابضة والشركات التابعة، إلى التعريف المبدئي باشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع الأدوية، جاء البرنامج التدريبي طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل.

يأتي ذلك انطلاقا من دور #هيئة_الدواء_المصرية في تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء، وكذلك الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء والعمل على توطين الصناعة في مصر بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.