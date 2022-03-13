التضامن تنتصر للعمالة غير المنتظمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى إجراءات وزارة التضامن المرتقبة لمد مظلة التأمين للعمالة غير المنتظمة وإدراج العاملين ممن خرجوا على المعاش قبل سن الستين، فى منظومة التأمين الصحى. وهناك مشروع قانون جار إعداده وعرضه على القيادة السياسية لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

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