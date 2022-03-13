اليوم.. اللاتين ينظمون لقاء حول رحلة العائلة المقدسة إلى مصر

جدة - نرمين السيد - تنظم كنيسة سيدة الانتقال للرهبان الفرنسيسكان بالموسكى، اليوم الأحد، لقاء حول العائلة المقدسة تحت رعاية الأنبا كلاوديو لوراتى مطران اللاتين بمصر، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة.





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