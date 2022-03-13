عاجل- إغلاق 1265 منشأة طبية مخالفة فى 11 يوما

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن الحملات الدورية التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و677 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور.

وأشار زكى إلى تحرير 90 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور والتى تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتى تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح زكى أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التى تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كل المنشآت الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.