عاجل.. وفاة أنيسة حسونة أشهر محاربة للسرطان

جدة - نرمين السيد - أنيسة حسونة كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهى المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة. وخاضت الدكتورة أنيسة حسونة معركة مع مرض السرطان الذى أصابها أكثر من مرة.

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