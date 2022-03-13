طارق عامر: المشروعات الصغيرة أساس النمو الاقتصادى للدول

جدة - نرمين السيد - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادى، فى أى دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذى تلعبه فى الاقتصاد.





وأضاف عامر، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزى أمام مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030" الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية اليوم بالأقصر ويستمر لمدة 3 أيام، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى تحقيق عدة مميزات اقتصادية، منها مكافحة البطالة، تعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، زيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادى. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تلعب دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنها تساعد على سد احتياجات السوق المحلية، وتحسن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج. وأشار عامر إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات المختلفة والخروج بمناقشات وتوصيات مثمرة بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبما ينعكس إيجابا على نمو اقتصادنا العربى.

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