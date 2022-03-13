جدة - نرمين السيد - توقفت حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لليوم الرابع على التوالى نتيجة تعرض مدن وقرى كفر الشيخ لموجة من الطقس السيئ، حيث هطول الأمطار وهبوب الرياح وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





وناشد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بحسب بيان اليوم الأحد، الصيادين بعدم الخروج إلى رحلات الصيد، حرصا على سلامتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية. كما وجه المحافظ، غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكل الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة أولا بأول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الرابع.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.