جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات التى قام بها حى شرق خلال الفترة من بداية شهر مارس عن غلق 4 مراكز تعليمية و16 منشأة تجارية لمخالفة مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وبلغت قيمة الغرامات الفورية الموقعة على بعض المنشآت لمخالفة الإجراءات الوقائية أو لإشغال الطريق 33 ألف جنيه، إضافة إلى تغريم 40 شخصا مبلغ 50 جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وإيقاف تشغيل لمنشأة مخالفة وإعطاء مهلة 24 ساعة لأخرى، والتحفظ وإزالة 70 حالة إشغال. وقام حى غرب خلال الحملات بنطاق الحى بغلق 16 منشأة وضبط 36 حالة إشغال وتحصيل 40 ألف جنيه غرامات فورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من محافظ الإسكندرية لضبط الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.