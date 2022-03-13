التموين: قرار جديد بشأن استيراد القمح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار المتابعة اليومية المستمرة من جانب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لشحنات الأقماح المستوردة.

وتتوزع الشحنة على النحو التالى: 63 ألف طن قمح روسى، بالإضافة إلى 63 ألف طن قمح رومانى، و63 ألف طن قمح أوكرانى وستصل هذه السفن إلى الموانى المصرية خلال الأيام القادمة.

ووصلت شحنات قمح بكمية 126 ألف طن قمح موزعه كالآتى: قمح فرنسى بكمية 63 ألف طن إلى الموانى المصرية بتاريخ 8/3/2022، وشحنة قمح رومانى بكمية 63 ألف طن بتاريخ 5/3/2022.

وأكد وزير التموين انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشيء المتعددة بما يعزز الاحتياطى الاستراتيجى من القمح.