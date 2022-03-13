«بعد إخطار الداخلية»..دقيقة حداد على روح النائب عبد الحى عبيد..ورئيس الشيوخ: نموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده

/685186/بعد-إخطار-الداخليةدقيقة-حداد-على-روح-النائب-عبد-الحى-عبيدورئيس-الشيوخ-نموذجا-للبرلمانى-المهموم-بقضايا-بلده

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إخطارًا من وزارة الداخلية شأن وفاة النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس الشيوخ، فيما نعاه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أنه يعز على أعضاء المجلس النـــعـــــى ببالـغ الحزن والأسى، الفــقـيـد المرحــوم عـبــد الـــحــى الرفــاعى مـحمــد عــبـــيــد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، والذى شغل العديد من المناصب، أبرزها رئاسة جامعة حلوان، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية العلوم بجامعة حلوان.

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وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأنه قد وافته المنية وهو يرأس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالاً يحتذى به فى إدارة إحدى أهم اللجان النوعية بالمجلس، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده.رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة.

دقيقة حداد على روح النائب عبد الحى عبيد

ودعا المستشار عبد الوهاب الأعضاء للوقف للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحمـــــاً على روح الفقيد العزيز.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مواصلة مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، والذى يستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

ومن المقرر أيضا أن تؤدي الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، اليمين الدستورية، عضوا بمجلس الشيوخ، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا بتعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.