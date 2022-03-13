نقل عبير الطوخي للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة «صور»

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دوت الخليج يرصد تعرض الفنانة عبير الطوخي لأزمة صحية.

أشرف فؤاد يعلن تعرض عبير الطوخي لأزمة صحية

وأعلن نبأ أزمتها الصحية، الناقد الفني أشرف فؤاد حيث نشر صورتها وهي جليسة الفراش من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها مطالبًا متابعيه بالدعاء لها قائلًا: "نرجو دعواتكم للزميلة الفنانه عبير الطوخي، أن يمن عليها الله بتمام الشفاء، ويحفظها من كل سوء ومكروه.. اللهم آمين".

عبير الطوخي تتألق في الاختيار 2

على الصعيد الآخر، قدمت الفنانة عبير الطوخي، شخصية السفاحة «سامية شنن» تلك السيدة التي ارتكبت أبشع فعل في التاريخ فقد سقت الضابط الشهيد ماء نار ومثلت بجسده أمام الناس هي وكتيبة الجماعة الإرهابية في منطقة كرداسة.

وذلك خلال أحداث مسلسل «الاختيار 2» تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

كواليس تجسد عبير الطوخي لشخصية سامية شنن

و كشفت الفنانة عبير الطوخي كواليس مشهدها في الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2»، والطريقة التي استعدت بها لأداء دور الإرهابية «سامية شنن».

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أوضحت عبير الطوخي أنها تابعت عن كثب الأحداث التي وقعت عام 2013 مثل كل المصريين، وخاصة حادثة كرداسة التي كانت بشاعتها تفوق الوصف، وأصرت على مشاهدة مقاطع الفيديو لتكوين مخزون مهم بالنسبة لها كممثلة، وهو ما ظهر في المشهد.

وقالت عبير الطوخي إنها طلبت من ابنتها قبل تصوير المشهد استخراج كل صور الشخصية من مواقع التواصل، ودققت النظر فيها وفي نظرتها، والطريقة التي تلبس بها الطرحة، والجحود الظاهر في قسمات وجهها.

وعن ردود الفعل بعد عرض الحلقة، قالت: "من إمبارح بعد عرض الحلقة وردود الفعل كانت قوية جدا وعنيفة، لدرجة إني إتخضيت منها. مبسوطة قوي وأشكر كل القائمين على المسلسل، من أول شركة الإنتاج والمخرج وكل فريق العمل."