/685175/القمة-الزمالك-يواجه-الأهلي-في-قمة-دوري-الطائرة

يلتقي افريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي، والتي من المقر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد على صالة القناة بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور النهائي للدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأمل فريق الزمالك في تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم للمنافسة بقوة على صدارة جدول الدور النهائي للدوري الممتاز.

وودع الزمالك بطولة دوري ابطال أفريقيا بشكل رسمي، بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

يخرج الزمالك بشكل رسمي من البطولة وتصبح المبارتين المتبقيتين تحصيل حاصل، حيث أصبح رصيد بترو اتليتكو 10 نقاط بعد تحقيق اتلفوز على ساجرادا ذهاباً وإياباً وبالتالي ودع الزمالك أفريقيا بشكل رسمي.

وسجل لبترو أتليتكو في شباك ساجرادا كلاً من تياجو في الدقيقة الأولى و45 من المباراة، ثم عزز إيريكو كاسترو من ركلة جزاء بالهدف الثالث في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة تأهل بترو أتليتكو والوداد بعد الجولة الرابعة بعدما حصد الأول 10 نقاط والثاني 9 نقاط، والزمالك ثالثاً بنقطتين وساجرادا بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

حضر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة فريق الشباب مواليد 2001 أمام طلائع الجيش.

وحضر المباراة أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للزمالك وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربان المساعدان، وأندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، بالإضافة إلى محمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الفريق.

وكان خرج المستشار مرتضى منصور بالأمس بقررات صارمة بعد هزيمة الزمالك من الوداد، كانت من ضمنها الإعتماد على الناشئين خلال الفترة القادمة.

وقرر فيريرا بالفعل تصعيد اللاعبين الناشئين المميزين، على أن يتابع الجهاز الفني مباريات فرق الناشيئين الفترة القادمة لإعطاء الفرصة لهم.