/685189/الحكومة-تعلن-استكمال-سلاسل-الإمداد-بالقمح-من-روسيا-وأوكرانيا-ورومانيا-بنحو-189-ألف-طن

في إطار المتابعة اليومية المستمرة من جانب معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التكوين والتجارة الداخلية، لشحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان إنتظام سلسلة الإمداد، فقد تم إستكمال شحن (189) ألف طن قمح موزعه علي النحو التالي: كمية 63 ألف طن قمح روسي، بالإضافة إلى كمية 63 ألف طن قمح روماني، وكمية 63 ألف طن قمح أوكراني وستصل هذه السفن إلى المواني المصرية خلال الأيام القادمة.

دوت الخليج الحكومة تعلن استكمال سلاسل الإمداد بالقمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا بنحو 189 ألف طن بالإضافة إلى أنه قد تم بالفعل وصول شحنات قمح بكمية (126) ألف طن قمح موزعه كالاتي قمح فرنسي بكمية 63 ألف طن إلى المواني المصرية بتاريخ 8/3/2022، وشحنة قمح روماني بكمية 63 ألف طن بتاريخ 5/3/2022. وهذا يؤكد على إنتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشيء المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

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