/685184/جهاز-مدينة-القاهرة-الجديدة-ينظم-زيارة-لوفد-طلابي-للعاصمة-الإدارية-الجديدة-لتفقد-معالمها

نظم مسئولو الإدارات المختصة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالتنسيق مع المسئولين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، رحلة لوفد من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة سيزا نبراوى بنات بالقاهرة الجديدة، لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد أهم معالمها للتعرف على الإنجازات التي تنفذها الدولة وزيادة الشعور بالانتماء.

دوت الخليج

جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينظم زيارة لوفد طلابي للعاصمة الإدارية الجديدة.. لتفقد أهم معالمها

وبدأت الزيارة باستقبال الطلاب بمقر جهاز العاصمة الإدارية لتقديم شرح واف عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.

ثم توجه الطلاب في جولة ميدانية بمشروعات المدينة، شملت منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الثالث R3، والحي الحكومي، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن جميع المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية وكيفية ربط تلك المشروعات بأكبر شبكة بنية تحتية ذكية على مستوى الجمهورية، ومدى التطور الذي وصلت إليه المدينة خلال الفترة السابقة.

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات، وذلك في جو من الفخر، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة.