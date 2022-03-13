مصر تدين الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل

تدين جمهورية مصر العربية اليوم، ١٣ مارس الجاري، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية.
وإذ تُجدّد مصر استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، فإنها لتؤكد وقوفها التام بجانب العراق الشقيق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.
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