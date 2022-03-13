الرى: إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية لبحوث المياه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه تهدف إلى دعم خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، ما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كما ونوعا.





وزير الرى يكشف دور مركز بحوث المياه فى تطور أساليب إدارة الموارد المائيةوأوضح الوزير أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على أن تكون فى طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجى وتطويعه فى خدمة جميع الأعمال التى تقوم بها الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى لاستعراض موقف الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة فيما يخص الخطة البحثية للمركز.

وتم خلال الاجتماع عرض الإنجازات نصف السنوية للمركز خلال العام المالى 2021 / 2022 مثل الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية، والتى تسهم فى سهولة عرض كل الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز، وإنشاء منصة إلكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار 141 دراسة، و164 تقريرا، و35 مذكرة فنية، و19 مقترحا فنيا، و54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى فى كل المعاهد والوحدات التابعة للمركز، بالإضافة لقيام الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه بإعداد 7 رسائل ماجستير، و10 رسائل دكتوراة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، واستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطئ بورسعيد باستخدام الحواجز الغاطسة، والدراسات البحثية التي تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومترا بهدف رفع كفاءته فى نقل وتوزيع المياه، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع، فضلا عن الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

وتم استعراض التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للمشاركة فى تنظيم عدد من فعاليات المنتدى العالمى التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التى سيتم تنفيذها، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومى لبحوث المياه فى فعاليات المنتدى، لعرض التجارب المصرية الناجحة فى مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية فى مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها.

يذكر أن المركز القومى لبحوث المياه قد حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية فى التصنيف الدولى، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم فى إدراج اسم المركز فى منصات التصنيف الدولى، وتقدمه ليصبح مركزا دوليا متميزا فى علوم المياه، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويعد المركز الذراع البحثية للوزارة، ويضم 12 معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى ووحدة البحوث الاستراتيجية.