عاجل- الحكومة ترد على شائعات وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية.





وأوضح المركز - فى بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، وتم نفى تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود نقص فى الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية، وشددتا على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعى سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومُطمئن، وأشارتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات، وضخ أى كميات إضافية منها فى حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.