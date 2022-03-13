/685171/كريم-فؤاد-لاعب-الأهلي-يجري-أشعة-بعد-الإصابة-في-العضلة-الأمامية

يجري كريم فؤاد النادي الأهلي يجري أشعة طبية خلال الساعات القادمة بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والتي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طبيب الأهلي:” إن الأشعة ستحدد حجم إصابة كريم فؤاد وموقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.

وفي بداية شوط المباراة الثاني ظل صن داونز يهاجم على مرمى الأهلي ولكن تألق محمد الشناوي ودافع عن مرماه بقوة من الهدف الثاني.

وبدأ النادي الأهلي في تشكيل خطورة على صن دانز في الربع ساعة الأخيرة بعد إجراء عدة تغييرات واللعب بثنائي رأس حربة بدخول حسام حسن بجانب محمد شريف، ولكن لم يستطيع الفريق التسجيل من خلال الفرص التي اُتيحت له.

لتنتهي المباراة بفوز صن دانز بهدف نظيف على الأهلي ليرتفع رصيد الفريق الجنوب إفريقي للنقطة رقم 10 منفرداً بالمركز الأول، بينما يظل الأهلي عند النقطة الرابعة بالمركز الثاني.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

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الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.